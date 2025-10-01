  • Спортс
Бернарду об истекающем контракте с «Ман Сити»: «Знаю, что буду делать, но не зацикливаюсь на этом. Я должен сделать все, чтобы вернуть клуб туда, где ему место»

Бернарду Силва ответил на вопрос об истекающем контракте с «Манчестер Сити».

Действующее соглашение полузащитника и английского клуба рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Я точно знаю, что буду делать, но сейчас не время зацикливаться на этом.

Я должен сделать все возможное, чтобы вернуть клуб туда, где ему место. У нас было много капитанов, которые уже ушли, но сейчас самое время передать опыт молодым», – сказал 31-летний Бернарду Силва.

Хавбек выступает за «горожан» с сезона-2017/18.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
