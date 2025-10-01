Бернарду об истекающем контракте с «Ман Сити»: «Знаю, что буду делать, но не зацикливаюсь на этом. Я должен сделать все, чтобы вернуть клуб туда, где ему место»
Бернарду Силва ответил на вопрос об истекающем контракте с «Манчестер Сити».
Действующее соглашение полузащитника и английского клуба рассчитано до завершения нынешнего сезона.
«Я точно знаю, что буду делать, но сейчас не время зацикливаться на этом.
Я должен сделать все возможное, чтобы вернуть клуб туда, где ему место. У нас было много капитанов, которые уже ушли, но сейчас самое время передать опыт молодым», – сказал 31-летний Бернарду Силва.
Хавбек выступает за «горожан» с сезона-2017/18.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
