У «Интера» 4 победы подряд – сегодня 3:0 со «Славией»
«Интер» продлил победную серию.
Команда Кристиана Киву разгромила «Славию» в Лиге чемпионов (3:0).
Это четвертая победа «нерадзурри» подряд. До этого обыграли «Аякс» в ЛЧ (2:0) и «Сассуоло» (2:1) с «Кальяри» (2:0) в Серии А.
«Интер» набрал 6 очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов.
В следующем матче команда сыграет с «Кремонезе» в чемпионате дома 4 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
