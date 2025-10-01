У «Интера» 4 победы подряд – сегодня 3:0 со «Славией»

«Интер» продлил победную серию.

Команда Кристиана Киву разгромила «Славию» в Лиге чемпионов (3:0).

Это четвертая победа «нерадзурри» подряд. До этого обыграли «Аякс» в ЛЧ (2:0) и «Сассуоло» (2:1) с «Кальяри» (2:0) в Серии А.

«Интер » набрал 6 очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов.

В следующем матче команда сыграет с «Кремонезе» в чемпионате дома 4 октября.