  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клопп больше не хочет работать тренером: «Не скучаю. После ухода я наслаждался жизнью. Я побывал во многих странах по работе, но ничего в них не видел»
10

Клопп больше не хочет работать тренером: «Не скучаю. После ухода я наслаждался жизнью. Я побывал во многих странах по работе, но ничего в них не видел»

Юрген Клопп не планирует возвращаться к тренерской работе.

«В прошлом сезоне я смотрел несколько игр «Ливерпуля». Но не было такого: «О, суббота!» Я не знал, когда начинается матч. Я просто гулял. Занимался спортом. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками. Абсолютно нормальные вещи. Я знал, что буду работать, но также знал, что больше не хочу работать тренером.

Сейчас я думаю так [что никогда не буду работать тренером]. Но никогда не знаешь точно. Мне 58. Если я возобновлю карьеру в 65, все скажут: «Ты же говорил, что больше никогда этого не сделаешь!» Ну, извините, я был уверен на 100 процентов, когда говорил это. Вот что я думаю сейчас. Я ни по чему не скучаю.

Я не планировал тренировать до конца жизни. Я ничего не упустил в своей жизни, потому что никогда об этом не думал. За эти 25 лет я был на двух свадьбах: одна моя, другая – два месяца назад. За 25 лет я четыре раза был в кино – все за последние восемь недель. Приятно, что у меня теперь есть такая возможность.

Как тренер я побывал во многих разных странах, но ничего в них не видел: только отель, стадион или тренировочную базу. Тогда меня это не беспокоило, а сейчас беспокоило бы.

Сейчас у меня есть выбор. Я могу поехать в отпуск, и я решаю, когда. Ну ладно, [моя жена] Улла решает (смеется). Но это решают не АПЛ и не Бундеслига.

Я не соскучился. Я все еще в футболе, я все еще на работе, в привычной для меня среде. Но каждый день я учусь чему-то новому», – сказал бывший тренер «Ливерпуля», «Боруссии» Дортмунд и «Майнца», работающий руководителем футбольного направления в «Ред Булл».

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?1032 голоса
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoЮрген Клопп
logoбундеслига Германия
logoЛиверпуль
logoБоруссия Дортмунд
logoМайнц
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Черчесов – бог. Многие команды запоздали с приглашением Саламыча. Не удивлюсь, если «Краснодар» проиграет «Ахмату». Радимов о тренере
59 секунд назад
«Винисиус и Мбаппе невероятны, но это не то. Я видел Роналду, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Криштиану – величайший, выбираю его, а не Месси». Жоржинью из «Кайрата» о «Реале»
922 минуты назад
Педри о поражении от «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ в 2024-м: «Барса» хочет отомстить. Нам удобнее играть с командами, которые прессингуют, а не с теми, кто отсиживается в низком блоке»
459 минут назад
Холанд об отношениях: «Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь. Находишь ее тогда, когда меньше всего ждешь. Выходите из дома и общайтесь»
35сегодня, 13:50
Буффон? Златан? Аршавин? Кого эксперты назвали самым крутым футболистом, не бравшим ЛЧ?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мостовой об Абаскале: «Ребята, забудьте про него. Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают жизнь. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол»
27сегодня, 13:29
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
55сегодня, 09:10
Бывший гендиректор «Челси» Кеньон: «Моуринью – лучшее вложение в истории клуба. «Челси» выиграл ЛЧ благодаря Жозе, хоть это случилось и не при нем. Он заложил фундамент»
12сегодня, 13:21
Александр Медведев: «Искусственное сокращение лимита приведет к тому, что в стране будет появляться меньше перспективных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты»
50сегодня, 13:15
Кисляк – самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES
27сегодня, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о том, что он хочет применить опыт пилотов в «Арсенале»: «Вы опоздали, это было два года назад. Самолет улетел»
211 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Если сейчас обыграют ЦСКА, что тогда будут про Станковича говорить? Псевдоэксперты иногда такой бред несут. Всегда слушайте Мостового!»
814 минут назад
Защитник «Локо» Ненахов о том, что женился в 18 лет: «Недолго думали – нашли друг друга, и это на всю жизнь. Время показало, что это самое верное решение»
530 минут назад
«Рубин» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
447 минут назад
Карлос Алос: «Астана» напоминает «Реал», а «Кайрат» – «Барселону», они развивают местных игроков. «Мадрид» и «Барса» в Казахстане популярнее любой команды АПЛ»
47 минут назад
Владислав Радимов: «Станкович должен переосмыслить поведение. Очевидно, что без него «Спартак» чувствует себя спокойнее»
854 минуты назад
Сарабия из «Эльче» стал лучшим тренером сентября в Ла Лиге, опередив Флика и Алонсо. Команда идет 4-й в таблице
7сегодня, 13:50
Антони о возвращении в «Бетис»: «Деньги важны, но счастье гораздо важнее. Это лучшая атмосфера, в которой я когда-либо был. Надеюсь, выиграем титул – болельщики заслуживают»
1сегодня, 13:45
Глава ФИДЕ Дворкович посетит матч ЛЧ в Алматы: «Буду болеть за «Кайрат», но «Реал» – это всегда красиво»
1сегодня, 13:42
Каннаваро предложили возглавить сборную Узбекистана. Идут переговоры
3сегодня, 13:36