Клопп больше не хочет работать тренером: «Не скучаю. После ухода я наслаждался жизнью. Я побывал во многих странах по работе, но ничего в них не видел»

Юрген Клопп не планирует возвращаться к тренерской работе.

«В прошлом сезоне я смотрел несколько игр «Ливерпуля ». Но не было такого: «О, суббота!» Я не знал, когда начинается матч. Я просто гулял. Занимался спортом. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками. Абсолютно нормальные вещи. Я знал, что буду работать, но также знал, что больше не хочу работать тренером.

Сейчас я думаю так [что никогда не буду работать тренером]. Но никогда не знаешь точно. Мне 58. Если я возобновлю карьеру в 65, все скажут: «Ты же говорил, что больше никогда этого не сделаешь!» Ну, извините, я был уверен на 100 процентов, когда говорил это. Вот что я думаю сейчас. Я ни по чему не скучаю.

Я не планировал тренировать до конца жизни. Я ничего не упустил в своей жизни, потому что никогда об этом не думал. За эти 25 лет я был на двух свадьбах: одна моя, другая – два месяца назад. За 25 лет я четыре раза был в кино – все за последние восемь недель. Приятно, что у меня теперь есть такая возможность.

Как тренер я побывал во многих разных странах, но ничего в них не видел: только отель, стадион или тренировочную базу. Тогда меня это не беспокоило, а сейчас беспокоило бы.

Сейчас у меня есть выбор. Я могу поехать в отпуск, и я решаю, когда. Ну ладно, [моя жена] Улла решает (смеется). Но это решают не АПЛ и не Бундеслига.

Я не соскучился. Я все еще в футболе, я все еще на работе, в привычной для меня среде. Но каждый день я учусь чему-то новому», – сказал бывший тренер «Ливерпуля», «Боруссии » Дортмунд и «Майнца », работающий руководителем футбольного направления в «Ред Булл».