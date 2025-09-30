Сарабия из «Эльче» стал лучшим тренером сентября в Ла Лиге, опередив Флика и Алонсо. Команда идет 4-й в таблице
Лучшим тренером Ла Лиги в сентябре признан Эдер Сарабия.
Главный тренер «Эльче» получил награду лучшему тренеру месяца, обойдя в голосовании Ханси Флика и Хаби Алонсо.
В сентябре «Эльче» под руководством Сарабии одержал 2 победы и дважды сыграл вничью в 4 матчах Ла Лиги. Команда, поднявшаяся в высший дивизион из Сегунды, ни разу не проигрывала с начала сезона и занимает 4-е место в таблице по итогам 7 туров.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости