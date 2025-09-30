Сарабия из «Эльче» стал лучшим тренером сентября в Ла Лиге, опередив Флика и Алонсо. Команда идет 4-й в таблице

Лучшим тренером Ла Лиги в сентябре признан Эдер Сарабия.

Главный тренер «Эльче» получил награду лучшему тренеру месяца, обойдя в голосовании Ханси Флика и Хаби Алонсо .

В сентябре «Эльче » под руководством Сарабии одержал 2 победы и дважды сыграл вничью в 4 матчах Ла Лиги . Команда, поднявшаяся в высший дивизион из Сегунды, ни разу не проигрывала с начала сезона и занимает 4-е место в таблице по итогам 7 туров.