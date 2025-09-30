Глава ФИДЕ Дворкович посетит матч ЛЧ в Алматы: «Буду болеть за «Кайрат», но «Реал» – это всегда красиво»
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович посетит матч «Кайрата» с «Реалом».
Сегодня команды сыграют в Алматы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.
«Заинтересовало то, что впервые «Кайрат» вышел в эту стадию Лиги чемпионов, вратарь творил чудеса в последних матчах отбора. И приезд «Реала» создал невероятный ажиотаж.
«Реал» – это всегда красиво, хотя я в большей степени являюсь болельщиком «Барселоны», но сегодня буду поддерживать «Кайрат». Тем не менее адекватно оцениваю ситуацию, «Реал» – фаворит», – сказал президент Международной шахматной федерации.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
