Глава ФИДЕ Дворкович посетит матч ЛЧ в Алматы: «Буду болеть за «Кайрат», но «Реал» – это всегда красиво»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович посетит матч «Кайрата» с «Реалом».

Сегодня команды сыграют в Алматы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

«Заинтересовало то, что впервые «Кайрат» вышел в эту стадию Лиги чемпионов, вратарь творил чудеса в последних матчах отбора. И приезд «Реала » создал невероятный ажиотаж.

«Реал» – это всегда красиво, хотя я в большей степени являюсь болельщиком «Барселоны», но сегодня буду поддерживать «Кайрат ». Тем не менее адекватно оцениваю ситуацию, «Реал» – фаворит», – сказал президент Международной шахматной федерации.