Гюлер – лучший молодой игрок сентября в Ла Лиге
Арла Гюлер назван лучшим молодым игроком сентября в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» признан лучшим среди футболистов не старше 23 лет. В сентябре турок отметился 2 голами и 2 ассистами в 4 матчах Ла Лиги.
В голосовании Гюлер обошел Фермина Лопеса («Барселона»), Хави Герру («Валенсия»), Карлоса Альвареса («Леванте») и Мартима Нету («Эльче»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
