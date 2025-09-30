Гюлер – лучший молодой игрок сентября в Ла Лиге

Арла Гюлер назван лучшим молодым игроком сентября в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала » признан лучшим среди футболистов не старше 23 лет. В сентябре турок отметился 2 голами и 2 ассистами в 4 матчах Ла Лиги .

В голосовании Гюлер обошел Фермина Лопеса («Барселона»), Хави Герру («Валенсия »), Карлоса Альвареса («Леванте») и Мартима Нету («Эльче»).