Романцев назвал ненастоящими болельщиками тех, кто критикует сборную России: «Выиграли – соперник слабый, ничья – слабая сборная. Со страной нужно быть и в горе, и в радости»

Олег Романцев назвал ненастоящими болельщиков, критикующих сборную России.

«Низкий поклон болельщикам, которые поддерживают сборную России по футболу в наше время.

Но есть и те, кто старается всеми возможными способами как-то поддеть команду: выиграли – соперник слабый, сыграли вничью – какая слабая у нас сборная. Порой создается впечатление, что повод ищется специально ради того, чтобы вылить на нее весь негатив. Это не настоящие болельщики. Со своей страной нужно быть и в горе, и в радости.

Несмотря на отстранение, наша команда много с кем успела сыграть и удерживает позиции в рейтинге ФИФА. Она прямо сейчас идет выше Сербии, Венгрии и Чехии, которые имеют возможность играть на международных соревнованиях.

РФС постоянно в поиске более серьезных соперников. Как видим, найти их удается. На сентябрьских сборах удалось сыграть с участником будущего чемпионата мира Иорданией, разгромить на выезде крепкий Катар», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.