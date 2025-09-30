Клопп про 64 команды на ЧМ-2030: «Что бы ни сказал, могу то же самое рассказать микроволновке – эффект тот же. Почему бы не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска?»
Юрген Клопп оценил возможное увеличение участников ЧМ-2030 до 64 команд.
– Что бы я ни сказал, я могу то же самое рассказать это своей микроволновке. Эффект такой же. Люди скажут: «О, но вы же много зарабатываете!». Я понимаю это.
Или руководство клуба скажет: «Да, это игроки и тренеры, им всегда нужно больше денег, поэтому нам нужно их получить».
Тогда почему бы не сесть всем вместе за стол и не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска в год? Давайте обсудим? Попробуйте!
– Считаете, что тренеры и игроки согласятся на меньшую зарплату ради улучшения условий?
– Не знаю. Но если бы вы поговорили со мной, то, безусловно, согласились бы, – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
