Клопп про 64 команды на ЧМ-2030: «Что бы ни сказал, могу то же самое рассказать микроволновке – эффект тот же. Почему бы не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска?»

Юрген Клопп оценил возможное увеличение участников ЧМ-2030 до 64 команд.

– Что бы я ни сказал, я могу то же самое рассказать это своей микроволновке. Эффект такой же. Люди скажут: «О, но вы же много зарабатываете!». Я понимаю это.

Или руководство клуба скажет: «Да, это игроки и тренеры, им всегда нужно больше денег, поэтому нам нужно их получить».

Тогда почему бы не сесть всем вместе за стол и не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска в год? Давайте обсудим? Попробуйте!

– Считаете, что тренеры и игроки согласятся на меньшую зарплату ради улучшения условий?

– Не знаю. Но если бы вы поговорили со мной, то, безусловно, согласились бы, – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп .