  Оздоев за ужесточение лимита: «Когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
Оздоев за ужесточение лимита: «Когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»

Магомед Оздоев высказался за ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах введения с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Считаю, что должны играть те, кто готов и готов конкурировать. Но это было раньше, когда клубы играли на международном уровне, боролись за Лигу чемпионов, Лигу Европы – такие большие турниры, где надо было добиваться результата.

Сейчас, когда этого нет, мы варимся в собственном соку – считаю, что нужно давать больше шансов местным парням, которые с академий, потому что даже если ты станешь чемпионом, это, можно сказать, ничего не дает», — сказал полузащитник ПАОК в эфире телеканала «Россия 24».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
