Нету о Мареске: «Когда тренер побеждал, то был лучшим. Когда проигрывает – худший. Когда мы выиграли КЧМ, то были лучшими, а теперь – худшие»

Педру Нету поддержал главного тренера Энцо Мареску.

«Челси » проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.

«Я хочу играть лучше. Мы как команда тоже хотим играть лучше. Мы ставим перед собой очень высокие стандарты. В прошлом сезоне мы показали, на что способны, и в этом сезоне мы собираемся сделать то же самое.

Но таков футбол. В один день ты лучший, а другой день проиграешь – и ты худший. Когда тренер побеждал, он был лучшим в мире, а теперь, когда он проигрывает, он худший.

У футболистов то же самое. Когда мы выиграли клубный чемпионат мира, то мы были лучшими, а теперь – мы худшие», – сказал полузащитник «Челси» Педру Нету .