Нету о Мареске: «Когда тренер побеждал, то был лучшим. Когда проигрывает – худший. Когда мы выиграли КЧМ, то были лучшими, а теперь – худшие»
Педру Нету поддержал главного тренера Энцо Мареску.
«Челси» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.
«Я хочу играть лучше. Мы как команда тоже хотим играть лучше. Мы ставим перед собой очень высокие стандарты. В прошлом сезоне мы показали, на что способны, и в этом сезоне мы собираемся сделать то же самое.
Но таков футбол. В один день ты лучший, а другой день проиграешь – и ты худший. Когда тренер побеждал, он был лучшим в мире, а теперь, когда он проигрывает, он худший.
У футболистов то же самое. Когда мы выиграли клубный чемпионат мира, то мы были лучшими, а теперь – мы худшие», – сказал полузащитник «Челси» Педру Нету.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
