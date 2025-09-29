Мареска о «Челси»: «Футбол – безумный мир, если проигрываешь 5 матчей за 6 месяцев и чувствуешь необходимость защищаться. Мы будем играть лучше в ближайшие годы»

Энцо Мареска поделился мыслями относительно результатов «Челси».

Лондонский клуб проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.

«Проанализировав недавние матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном», уверен, что мог бы принять более правильные решения.

Играть вдесятером – это своего рода учебный процесс. Для любого тренера это ненормально. К сожалению, у нас такое случалось дважды

Мы проиграли только «Баварии» за последние шесть месяцев, не получив красную карточку.

Нет причин для паники. Футбол – безумный мир. Если ты проигрываешь пять матчей за шесть месяцев и чувствуешь необходимость защищаться, то футбол – безумный мир.

Не думаю, что нам нужно защищаться в этот момент, потому что у меня очень хорошее предчувствие относительно нашего состава.

Думаю, по сравнению с прошлым сезоном мы все прибавили. Игроки – потому что у них больше сыгранных матчей и опыта. Лично я как тренер чувствую себя лучше, чем в прошлом сезоне – потому что я учусь.

Конечно, мне еще многому нужно научиться, но это часть процесса, и я не сомневаюсь, что в ближайшие годы мы будем играть все лучше и лучше», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .

Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в четырех из них нашего игрока удаляли. Это неплохо»