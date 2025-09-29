Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в 4 из них нашему игроку была показана красная карточка. Это неплохо»
Энцо Мареска ответил на вопрос о давлении из-за результатов команды.
Лондонский клуб проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.
«Нам нужно сохранять позитивный настрой, потому что, во-первых, это нужно игрокам. Во-вторых, я считаю, что нет причин для негатива.
Мне показали статистику: за последние шесть месяцев мы проиграли пять матчей, в четырех из которых игроку «Челси» была показана красная карточка.
Конечно, нам нравится побеждать, но никакого давления нет. Единственное давление заключается в том, что, будучи футболистом или тренером в «Челси», нужно побеждать – в этом нет сомнений.
Но реальность такова, что по разным причинам, будь то травмы или красные карточки, мы проиграли пять матчей за шесть месяцев. В то же время, думаю, что это неплохо», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
