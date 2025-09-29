Тренер «Сосьедада» о 1-м голе «Барсы»: «Весь стадион видел, что был удар от ворот – только судья рассмотрел там угловой»

Серхио Франсиско раскритиковал судей матча между «Барсой» и «Сосьедадом».

Каталонский клуб уступал 0:1 по ходу встречи, но сравнял счет на 43-й минуте – после углового отличился Жюль Кунде. Во втором тайме «Барселона » отличилась еще раз и победила (2:1).

«Их первый гол нас очень огорчил. Кажется, весь стадион видел, что был удар от ворот. Только судья рассмотрел там угловой, поэтому было обидно пропустить – все это видели.

Да, «Барселона» подала много угловых и могла бы заработать еще, но этот гол нас злит. Счет 1:0 к перерыву дал бы нам время, чтобы лучше распорядиться ситуацией», – сказал главный тренер «Сосьедада » Серхио Франсиско.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом .

Субельдия за фол на Левандовском должен был получить вторую желтую, считает экс-арбитр Итурральде. Защитник «Сосьедада» сдедал подкат сзади в центральном круге