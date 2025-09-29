Субельдия за фол на Левандовском должен был получить вторую желтую, считает экс-арбитр Итурральде. Защитник «Сосьедада» сдедал подкат сзади в центральном круге
Игор Субельдия должен был получить вторую желтую за фол на Роберте Левандовском.
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) в матче Ла Лиги.
Защитник «Сосьедада» Игор Субельдия на 79-й минуте, уже имея желтую карточку, сбил форварда каталонцев подкатом сзади в центральном круге.
Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал показывать футболисту вторую желтую, которая привела бы к удалению.
«Это желтая карточка для Субельдии», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
