Экс-судья Лаос о руке Бальде: «Она выставлена в сторону, это наказуемо. Но если судья не засчитал игру рукой Тчуамени в класико, он не может фиксировать ее здесь»

Матеу Лаос не согласен с пенальти, назначенным за игру рукой Алехандро Бальде.

«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Леванте» во втором туре Ла Лиги (3:2).

В добавленное к первому тайму время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алексу Бальде . Главный судья встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал, сделав счет 2:0.

«Его рука выставлена в сторону. Это наказуемо, больше нельзя так выставлять руки.

Последним прецедентом, когда этот судья подошел к монитору, была игра рукой Тчуамени в ​​класико. Если в том моменте он решил, что это не игра рукой, он не может зафиксировать игру рукой в ​​этом эпизоде», – сказал бывший арбитр Лаос .

Напомним, что «Барселона » дома обыграла «Реал » (4:3) в 35-м туре Ла Лиги -2024/25. В конце матча мяч попал в руку Тчуамени в штрафной «Мадрида» после добивания Феррана Торреса. Судивший и тот матч Эрнандес Эрнандес не дал «Барсе» пенальти после ВАР.

Педри о руке Бальде: «У Тчуамени была очевидная игра рукой в прошлом сезоне, а сегодня – нет, но судьи ставят пенальти. Я этого не понимаю»

Экс-судья Итурральде о пенальти в ворота «Барсы» в игре с «Леванте»: «У Бальде рука в форме буквы L, в неестественном положении. Это 11-метровый»