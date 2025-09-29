Россия и Венгрия могут провести товарищеский матч в Москве или Будапеште в 2026 году (Sport24)

Сборные России и Венгрии могут провести товарищеский матч.

Представители и агенты от Федерации футбола Венгрии и РФС ведут консультации по поводу возможного проведения товарищеского матча, сообщил Sport24.

Российская и венгерская стороны разрабатывают календари игр на следующий год и ищут потенциальных соперников.

В рамках этих обсуждений рассматривается возможность проведения матча как в Будапеште, так и в Москве.