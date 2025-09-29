«Локомотив» встретится с ЦСКА. Железнодорожники, поддержите команду в кубковом московском дерби!

В пятом туре Фонбет Кубка России «Локомотив» принимает ЦСКА.

Матч пройдет в среду, 1 октября, в 20:30 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» после четырех туров Фонбет Кубка России лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Красно-синие же идут в группе на строчку ниже, обладая восьмью очками. Красно-зеленые, приходите на домашний кубковый матч против армейцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .