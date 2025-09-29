«Из ЦСКА взял бы в команду знатоков Акинфеева, Слуцкого, Аркадьева, Челестини и нашу надежду Кисляка». Поташев в интервью Саше Гинер

Максим Поташев рассказал, кого бы взял из ЦСКА в команду знатоков.

«Точно [Игоря] Акинфеева, тем более, у него уже есть опыт, он играл в «Что? Где? Когда?» Точно [Леонида] Слуцкого: тоже есть опыт, более того, он очень любит эту игру. [Бориса] Аркадьева, наверное, самого интеллектуального из всех тренеров в истории. [Фабио] Челестини, потому что мне довелось с ним лично пообщаться, и он на меня произвел совершенно замечательное впечатление.

Еще одного надо выбрать, правильно? Ну, давайте нашу надежду – Матвея Кисляка», – заявил знаток «Что? Где? Когда?» в интервью новой ведущей ЦСКА ТВ Саше Гинер.

