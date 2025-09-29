Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд

Жонатан Гради получил красную карточку уже на первой минуте матча Лиги 1.

Защитник «Ланса » сорвал контратаку «Ренна », сбив соперника в центре поля примерно на 49-й секунде. Главный судья Бастьен Дешепи сразу удалил 32-летнего француза – это произошло на 53-й секунде.

Примечательно, что «Ланс» в итоге сумел удержать ничью, так и не пропустив в 6-м туре чемпионата Франции.

Удаление Гради – одно из самых быстрых в Лиге 1 в XXI веке. Его опередили Жан-Клер Тодибо (9 секунд в 2022-м), Максим Спано (39 секунд в 2014-м) и Бенжамен Лекомт (39 секунд в 2015-м).