Антонио Конте не понравилось, что «Наполи» пропустил от «Милана» на 3-й минуте.

«Ранний гол разочаровывает, мы могли сыграть лучше. Всегда есть то, в чем можно прибавить. Было непросто играть после раннего гола на «Сан-Сиро». Мне понравилась игра команды, несмотря на это. Даже в первом тайме мы высоко прессинговали «Милан » и создавали моменты.

В последнее время мы стали пропускать чуть больше, хотя оборона всегда была нашей сильной стороной. Надо продолжать работать, но мне понравилась игра против такого физически жесткого соперника, как «Милан».

Это наше первое поражение за пять туров, причем на «Сан-Сиро» от «Милана», а не от команды со дна таблицы. У «Милана» есть сильные качества, и понятно, почему он забил два гола. Но при этом нам надо показывать более качественный командный футбол, и парни хорошо знают об этом: мы и атакуем вместе, и защищаемся вместе. Надо действовать чуть более внимательно.

При счете 0:2 стало тяжело, но мы начали играть лучше и создавать моменты. Однако ими надо пользоваться», – сказал главный тренер «Наполи » в эфире DAZN.