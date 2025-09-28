Форвард «Рубина» Сиве: «Россия – безопасная страна, русские очень добрые»

Жак Сиве назвал Россию безопасной страной.

– Когда вы получили предложение от «Рубина», что думали о России?

– В той ситуации это было сложно, но клуб вселил в меня уверенность. Я поинтересовался у некоторых футболистов, которые играют в чемпионате России. Они меня успокоили, руководство меня успокоило. Поэтому я очень, очень рад, что приехал, и все идет очень хорошо здесь, в России.

– Как вы относитесь к ситуации в политике?

– Ну, это неважно. Я здесь, чтобы играть в футбол. То, что происходит в политике – это политический риск. И в любом случае, я очень рад быть здесь. Россия – безопасная страна, так что все будет хорошо. Все, что касается политики, меня не волнует. Я очень рад, что подписал контракт с «Рубином», я здесь для того, чтобы играть в футбол. У нас очень хороший клуб, русские очень добрые, вот и все. Все очень хорошо, – сказал форвард «Рубина».