  Рахимов об отмене гола «Рубина» в матче с «Оренбургом»: «Нужно поцеловать соперника, прежде чем забить, наверное. Нет там удара локтем – ни в шею, ни в лицо»
Рахимов об отмене гола «Рубина» в матче с «Оренбургом»: «Нужно поцеловать соперника, прежде чем забить, наверное. Нет там удара локтем – ни в шею, ни в лицо»

Рашид Рахимов недоволен отменой гола «Рубина» в матче с «Оренбургом».

В 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России казанцы уступили в серии пенальти (0:0, 2:4 по пенальти).

С 24-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления Николы Чумича. На 41-й минуте арбитр Павел Шадыханов, посмотрев видеоповтор, отменил гол Марата Апшацева из-за фола Жака Сиве.

«Можно было не просто удержать счет, но и в конце выиграть. Очень раннее удаление. Когда ты играешь 65-70 минут в меньшинстве… Здесь 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее. Но я отдам должное своей команде, очень дисциплинированно оборонялись, очень грамотно все делали, достаточно много единоборств выиграли.

В перерыве мы сказали игрокам, что нужно искать свой шанс. Мы его нашли, но, к сожалению, не реализовали в концовке. А пенальти – это лотерея. И великие футболисты не забивали в финалах чемпионатов мира, поэтому такое случается. Здесь не нужно говорить о поражении, нужно сказать, что команда сыграла очень неплохо такое длительное время в меньшинстве.

Я не понимаю, почему не был засчитан наш гол. Мы еще раз посмотрели, там нет удара локтем никуда – ни в шею, ни в лицо. Тем более соперник после этого встает и идет спокойно с пониманием того, что забили. Не было никакого удара, получается. Локоть был на плече, не было акцентированного удара. Наверное, в таких случаях, прежде чем забить, нужно поцеловать соперника», – сказал главный тренер «Рубина».

Источник: «Матч ТВ»
