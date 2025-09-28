Внучка Гинера: «Болею за ЦСКА с детства. У нас есть традиция ходить на матчи всей семьей – вместе болеем как за более широкую нашу семью»
Внучка Евгения Гинера заявила, что с детства болеет за ЦСКА.
Ранее Александра Гинер стала ведущей клубного ТВ красно-синих.
«Я действительно болею и слежу за ЦСКА с самого детства. У нас есть традиция ходить на матчи всей семьей. Всегда вместе болеем и переживаем как за более широкую нашу семью.
В детстве я, конечно, спрашивала: где наши ворота, почему они меняются, почему офсайд, почему пенальти? Мне все это нравилось, особенно атмосфера. Всегда хотелось учить кричалки и быть вместе с болельщиками и в клубном шарфе», – сказала внучка президента ЦСКА.
