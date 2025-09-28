Хавбек «Ростова» Миронов про 0:0 с «Краснодаром»: «Кордоба ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников»

Алексей Миронов высоко отозвался о защитниках «Ростова».

В субботу дончане сыграли 0:0 с «Краснодаром » в 10-м туре РПЛ .

— Если сравнивать таймы, то какой был лучше?

— Первые 35 минут точно было хорошо. Потом подустали, чуть подсели к своей штрафной. Во втором тайме была равная, хорошая игра. У нас было побольше моментов. И второй тайм был за нами. У нас главная задача — выиграть.

Если бы все получилось, то выиграли бы, 100%. Навязали борьбу чемпиону. Хочется выигрывать и идти выше и выше, но по зернышку будем клевать эти очки.

— Кажется, что «Ростову» удаются матчи против лидеров. Как это получается?

— У нас был не очень хороший старт. Из‑за своих же ошибок мы и проигрывали игры. С ЦСКА, «Спартаком», «Балтикой» и сегодня — посмотрите на наших защитников. Для меня сейчас Чистяков , Мелехин , Сако, Семенчук , Вахания , Рони [Роналдо] — лучшие, просто лучшие. Нет моментов у наших ворот, они все выигрывают.

Кордоба , один из лучших нападающих в РПЛ, ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников, — сказал хавбек «Ростова».