Альба про 0:0 с «Краснодаром»: «У «Ростова» были неплохие моменты. Иногда залетает, иногда — нет. Главное – сыграли хорошо»

Джонатан Альба оценил ничью «Ростова» с «Краснодаром» (0:0) в 10-м туре РПЛ.

— У нас были неплохие моменты. Хотелось победить, но не получилось. Главное, что сыграли хорошо.

— «Ростов» мало забивает в последних матча.

— Это не проблема. Такое бывает. Так что продолжаем работать. Иногда залетает, иногда — нет, — сказал тренер «Ростова».

— Как оцените результат после десяти туров? В чем проблема плохого старта?

— Пока рано говорить об этом, нужно думать о следующем сопернике. Раньше были ошибки, сейчас мы их исправили. Нужно было адаптировать новых игроков. После десяти туров рано говорить.

У нас большая конкуренция. Мне тяжело делать выбор [по составу]. В следующей игре, возможно, будет другой состав.

— Почему не играет Лангович?

— Он летает на тренировках. Это тяжелый выбор: Роналдо или Лангович. Андрей хорошо тренируется.

— Как вам удалось сдержать Кордобу?

— Чистяков был лучшим в борьбе. Он молодец.

— Десять матчей — восемь голов. На тренировках есть проблемы с реализацией?

— И на тренировках бывает. Есть хорошие дни, есть плохие. Надеюсь, скоро это исправим, — добавил Альба .