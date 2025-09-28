Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»
Микель Артета рассказал о задачах на выездную игру с «Ньюкаслом».
– Насколько важны первые пять минут матчей при такой суровой атмосфере?
– Первые пять минут – самые важное время в первые пять минут, а следующие пять минут – самое важное время в следующие пять минут – и так до момента, пока судья не даст финальный свисток.
Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это мы и постараемся сделать в воскресенье.
Мы должны показать свой максимум, и если мы это сделаем, то получим отличный шанс победить, – сказал главный тренер «Арсенала».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75183 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости