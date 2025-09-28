Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»

Микель Артета рассказал о задачах на выездную игру с «Ньюкаслом».

– Насколько важны первые пять минут матчей при такой суровой атмосфере?

– Первые пять минут – самые важное время в первые пять минут, а следующие пять минут – самое важное время в следующие пять минут – и так до момента, пока судья не даст финальный свисток.

Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это мы и постараемся сделать в воскресенье.

Мы должны показать свой максимум, и если мы это сделаем, то получим отличный шанс победить, – сказал главный тренер «Арсенала».