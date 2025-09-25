  • Спортс
2

Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»

Микель Артета оценил победу «Арсенала» над «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.

– Репутация – это очень важно. Мы знали, что домашняя публика будет на стороне соперника, если мы позволим им хоть что-то. И во втором тайме, когда они раз за разом вбрасывали мяч из аута, нам не хватало контроля.

Они играли прямолинейно и хотели атаковать штрафную, а мы хотели этого избежать. Были моменты, когда мы полностью доминировали и были очень хороши.

Эберечи Эзе забил первый гол за клуб.

– Именно поэтому мы его и взяли – для побед в матчах. Он должен был забить еще два гола. Он должен постоянно держать мяч, и мы находим способы для этого.

– Оцените игру Кристиана Нергора.

– Он привносит характер и лидерские качества. Я очень доволен им и игроками, которые до этого мало играли.

– Букайо Сака заменили на 63-й минуте.

– Мы хотели, чтобы он сыграл 60 минут. Он возвращается после серьезной травмы, и нам нужно контролировать его игровое время, – сказал главный тренер «Арсенала» Артета в интервью Sky Sports.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61932 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
