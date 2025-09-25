Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»

Микель Артета оценил победу «Арсенала» над «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.

– Репутация – это очень важно. Мы знали, что домашняя публика будет на стороне соперника, если мы позволим им хоть что-то. И во втором тайме, когда они раз за разом вбрасывали мяч из аута, нам не хватало контроля.

Они играли прямолинейно и хотели атаковать штрафную, а мы хотели этого избежать. Были моменты, когда мы полностью доминировали и были очень хороши.

– Эберечи Эзе забил первый гол за клуб.

– Именно поэтому мы его и взяли – для побед в матчах. Он должен был забить еще два гола. Он должен постоянно держать мяч, и мы находим способы для этого.

– Оцените игру Кристиана Нергора.

– Он привносит характер и лидерские качества. Я очень доволен им и игроками, которые до этого мало играли.

– Букайо Сака заменили на 63-й минуте.

– Мы хотели, чтобы он сыграл 60 минут. Он возвращается после серьезной травмы, и нам нужно контролировать его игровое время, – сказал главный тренер «Арсенала » Артета в интервью Sky Sports.