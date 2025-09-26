  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон про «Арсенал»: «Гонка за титул закончится в случае поражения от «Ньюкасла» и победы «Ливерпуля» над «Пэлас». Люди попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры»
15

Мерсон про «Арсенал»: «Гонка за титул закончится в случае поражения от «Ньюкасла» и победы «Ливерпуля» над «Пэлас». Люди попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры»

Пол Мерсон заявил, что «Арсеналу» нужно обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ.

«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на пять очков, поэтому им просто необходимо выиграть матч против «Ньюкасла».

Если «Ливерпуль» победит «Кристал Пэлас», то к своему матчу «Арсенал» будет отставать на восемь очков. Если они проиграют, поверьте, гонка за титул АПЛ для них будет завершена. Конец.

Люди постоянно на этом попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры».

Если бы я сказал вам в начале сезона: «Осталось 38 игр, но «Ливерпуль» начнет с восьмиочковым преимуществом», то даже если вы самый преданный болельщик «Арсенала» в мире, вы бы не смогли представить себе их победу в чемпионате.

Мне надоели эти «еще 30 с лишним матчей».

Нужно как можно быстрее набирать очки. «Арсеналу» обязательно нужно победить», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70470 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoПол Мерсон
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ребров преодолел 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой и держись за ней». Волновало только то, чтобы не обосраться»
16 минут назад
«Шанхай» Слуцкого победил впервые за 2 месяца: разгромили «Мэйчжоу» 6:1. До этого не выигрывали 4 матча подряд
626 минут назадВидео
Капелло об Аллегри и Конте: «Два лучших тренера Италии. У них нет тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам»
435 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
9145 минут назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
31 минуту назадТелеграм
Турецкая футбольная федерация призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Геноцид осуждают по всему миру, гибнут невинные. Спортивный мир слишком долго оставался в стороне»
3650 минут назад
Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА (ТАСС)
551 минуту назад
Бразильский журналист заявил, что Неймар «пристрастился к виски и энергетикам, курит кальян и ложится спать в 4-5 утра». Представители игрока назвали это клеветой и будут судиться
43сегодня, 11:31
«Ливерпуль» интересуется Упамекано и рассматривает его как замену Конате. «Бавария» хочет продлить контракт с защитником (Bild)
18сегодня, 11:15
Романцев, Ярцев, блеск в еврокубках. Разговор с легендой «Спартака» – ностальгия с Александром Ширко
сегодня, 11:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
336 минут назад
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
9сегодня, 11:45
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
5сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
7сегодня, 10:24
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
14сегодня, 10:10
Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»
6сегодня, 10:05
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
5сегодня, 09:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
3сегодня, 08:55