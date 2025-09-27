Глушенков принес 52 очка тем, кто сделал его капитаном в Фэнтези РПЛ. Таких 2038 человек – 7,72% игроков

Максим Глушенков набрал 26 очков за матч с «Оренбургом» благодаря 4+1.

Он сделал 1-й покер в карьере и отдал фэнтези-ассист на Александра Соболева : форвард добил после того, как вратарь Богдан Овсянников отбил удар Глушенкова, по фэнтези-правилам это приравнивается к ассисту .

Всего за матч у полузащитника 26 очков в Фэнтези РПЛ на Спортсе’’ (+3 за полный матч, +20 за голы, +3 за фэнтези-ассист). Перед туром его популярность выросла на 10%, он есть в командах у 15,3% игроков.

На 10-й тур Глушенкова выбрали капитаном 7,72% фэнтези-менеджеров – это 2038 человек. В прошлом туре полузащитник «Зенита» был капитаном только у 0,77% игроков (201 фэнтези-менеджер), тогда он набрал 10 очков за 1+1 с «Краснодаром ».

В следующем туре «Зенит » на выезде сыграет с «Акроном ».

