«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»

«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона.

Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Осер » со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги 1.

Перед этим парижане одержали победы над «Аталантой» (4:0), «Лансом» (2:0), «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3). Единственное поражение они потерпели в матче с «Марселем» – 0:1.

1 октября «ПСЖ » встретится с «Барселоной» на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.