«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»
Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Осер» со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги 1.
Перед этим парижане одержали победы над «Аталантой» (4:0), «Лансом» (2:0), «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3). Единственное поражение они потерпели в матче с «Марселем» – 0:1.
1 октября «ПСЖ» встретится с «Барселоной» на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75178 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
