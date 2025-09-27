У «Ювентуса» три ничьих подряд после трех побед. Команда Тудора еще не проигрывала в этом сезоне
«Ювентус» продлил серию без поражений до шести матчей.
Туринцы сегодня разделили очки с «Аталантой» (1:1) в 5-м туре Серии А. В предыдущих двух матчах команда Игора Тудора тоже сыграла вничью, а до этого одержала три победы подряд.
В этом сезоне «Ювентус» еще не проигрывал. 1 октября он встретится с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, 5 октября – с «Миланом» в чемпионате.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73708 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости