У «Ювентуса» три ничьих подряд после трех побед. Команда Тудора еще не проигрывала в этом сезоне

«Ювентус» продлил серию без поражений до шести матчей.

Туринцы сегодня разделили очки с «Аталантой» (1:1) в 5-м туре Серии А. В предыдущих двух матчах команда Игора Тудора тоже сыграла вничью, а до этого одержала три победы подряд.

В этом сезоне «Ювентус » еще не проигрывал. 1 октября он встретится с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, 5 октября – с «Миланом» в чемпионате.