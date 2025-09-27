«Локомотив» победил в РПЛ впервые за 6 матчей – после 5 ничьих подряд

«Локомотив» прервал серию без побед в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова в 10-м туре одолела «Рубин » – 1:0.

В последний раз до этого железнодорожники побеждали в чемпионате 9 августа. Затем последовали пять ничьих подряд.

В следующем туре «Локомотив » встретится с «Динамо». Игра пройдет 4 октября.