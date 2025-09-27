У «Локомотива» 11 матчей нет поражений – с июля. Дальше – ЦСКА

«Локомотив» не проигрывает два месяца.

Команда Михаила Галактионова одолела «Рубин » (1:0) в 10-м туре Мир РПЛ .

В последний раз железнодорожники уступали в конце июля – ЦСКА в FONBET Кубке России со счетом 1:2. После этого они одержали 6 побед и 5 ничьих.

В следующем матче «Локомотив » вновь встретится с ЦСКА в Кубке. Игра пройдет 1 октября.