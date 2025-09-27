Бонмати о трех «Золотых мячах»: «Мне приходилось бороться, чтобы добиться своего места, когда я играла с мальчиками. Люди не понимают, какими усилиями добывается такой трофей»

Айтана Бонмати поделилась мнением о выигрыше трех женских «Золотых мячей».

– Вы – первая женщина, получившая в общей сложности три «Золотых мяча». В мужском футболе это сделали Йохан Кройфф, Мишель Платини и Марко ван Бастен. Что это значит для вас?

– Эти имена уже кажутся мне далекими, поскольку я не помню, чтобы видела их игру.

Хотя, безусловно, это легенды, фигуры, которые вышли за рамки футбольного мира. Мы знаем их. Особенно Кройффа. Для меня он образец для подражания.

Вот почему у меня номер 14 в «Барселоне» – за все, что он олицетворяет.

Присоединиться к этому списку уникально, тем более я первая девушка, сделавшая это.

Я также горжусь этим, потому что путь не всегда был легким.

Мне приходилось бороться, чтобы добиться своего места в юности, когда я играла с мальчиками. Люди не понимают, какими усилиями добывается такой трофей, – сказала футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати .