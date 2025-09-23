Айтана Бонмати: «У нашего поколения есть шанс стать примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины – в футболе нет гендерных различий»
Айтана Бонмати заявила, что в футболе нет гендерных различий.
Футболистка «Барселоны» выиграла «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона. Она стала обладательницей приза в третий раз подряд.
«Это был отличный сезон. В каждом сезоне мы прогрессируем.
Я всегда говорю, что у нашего поколения есть шанс стать отличным примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины – в футболе нет гендерных различий.
Нахождение в Париже со всей этой шумихой очень помогает женскому футболу – чтобы все видели, что мы движемся к равенству.
Например, на гала-концерте мы увидели, что награды вручались одинаково. Еще совсем недавно женского «Золотого мяча» не существовало», – сказала Айтана Бонмати.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
