  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Айтана Бонмати: «У нашего поколения есть шанс стать примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины – в футболе нет гендерных различий»
12

Айтана Бонмати: «У нашего поколения есть шанс стать примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины – в футболе нет гендерных различий»

Айтана Бонмати заявила, что в футболе нет гендерных различий.

Футболистка «Барселоны» выиграла «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона. Она стала обладательницей приза в третий раз подряд.

«Это был отличный сезон. В каждом сезоне мы прогрессируем.

Я всегда говорю, что у нашего поколения есть шанс стать отличным примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины – в футболе нет гендерных различий.

Нахождение в Париже со всей этой шумихой очень помогает женскому футболу – чтобы все видели, что мы движемся к равенству.

Например, на гала-концерте мы увидели, что награды вручались одинаково. Еще совсем недавно женского «Золотого мяча» не существовало», – сказала Айтана Бонмати.

Красная дорожка «ЗМ»: поцелуй Ямаля, кайфы Роналдиньо, декольте Кейт (и не только), королева Айтана

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?39788 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
logoАйтана Бонмати
logoБарселона
logoЗолотой мяч
женский футбол
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой об интервью Глушенкова: «Не дали приз лучшему игроку – затаил обиду. Это эмоции. Аршава так же стоял. Я тоже много раз так себя вел»
5 минут назад
Сергей Ташуев: «Станкович не понимает, что такое «Спартак». Идет шарахание от итальянского футбола. Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто: я бывший футболист, я играл»
433 минуты назад
Никитин о пенальти ЦСКА: «Большие вопросы к людям, которые пишут футбольные правила. Они крайне далеки от реальности, происходящей на поле»
245 минут назад
Колыванов о Станковиче: «Уже достал всех спорами – в каждом моменте начинает ругаться. Это влияет на «Спартак». Деян истерит, команда заводится»
6сегодня, 01:18
Жорже Мендеш: «Ямаль выиграет много «Золотых мячей»
6сегодня, 01:06
«Ван Нистелрой уходил с тренировок, если Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел». Фердинанд посоветовал Шешко активнее давать партнерам знать о себе
16вчера, 23:06
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
17вчера, 22:12
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
22вчера, 22:06
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
45вчера, 22:01
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Джанлуиджи Доннарумма: «В «ПСЖ» выдающиеся футболисты, тренер, президент – поэтому хотел остаться. Но я перешел в экстраординарный клуб – в «Ман Сити» меня приняли как члена семьи»
121 минуту назад
Первый тренер Соболева: «Александр добивается места в старте «Зенита» – у меня нет опасений. Команда продолжает борьбу за чемпионство – это важнее того, кто забил»
3сегодня, 01:54
Мареска о критике Каррагера: «Каждый может говорить то, что считает нужным. «Челси» прибавил в прошлом сезоне. Главная цель – продолжать развивать команду»
1сегодня, 01:30
Гендиректор «Балтики» о 3-м месте в РПЛ: «Недосчитались нескольких очков и могли быть выше. Игроки понимают, что их труд дает возможность побороться за 1-е и 2-е место»
2сегодня, 00:54
Дембеле – первый за 24 года футболист с «Золотым мячом» в клубе из своей страны. В 2001 году приз выиграл Оуэн из «Ливерпуля»
3сегодня, 00:42
Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы». У клуба 4 ничьих и 2 поражения в 6 матчах сезона
1сегодня, 00:30
Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»
5вчера, 22:57
Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов – общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»
4вчера, 22:44Фото
«Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м
3вчера, 22:42
Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. «Наполи» играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»
1вчера, 22:38