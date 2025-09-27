Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026
Тео Бонгонда вызван в сборную ДР Конго.
Команда ДР Конго сыграет с командами Того (10 октября) и Судана (14 октября) в рамках отбора на ЧМ-2026.
В этом сезоне Бонгонда провел один матч за «Спартак». В июне 29‑летний хавбек выбыл на несколько месяцев из‑за травмы ахиллова сухожилия, полученной в сборной.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт сборной ДР Конго в X
