3

Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026

Тео Бонгонда вызван в сборную ДР Конго.

Команда ДР Конго сыграет с командами Того (10 октября) и Судана (14 октября) в рамках отбора на ЧМ-2026.

В этом сезоне Бонгонда провел один матч за «Спартак». В июне 29‑летний хавбек выбыл на несколько месяцев из‑за травмы ахиллова сухожилия, полученной в сборной.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт сборной ДР Конго в X
