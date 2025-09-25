Каманцев о решении ЭСК по удалению Кордобы в матче с ЦСКА: «Дождались включения еще двух экспертов с учетом резонанса. Шесть человек единогласно признали решение справедливым»

В РФС объяснили, почему ЭСК не сразу вынесла решение по удалению Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара» получил красную карточку в игре 7-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1). «Быки» попросили ЭСК оценить эпизод.

Комиссия единогласно решила признать действия главного судьи Рафаэля Шафеева правильными, на основе этого вердикта КДК дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых – условно.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным.

Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев.