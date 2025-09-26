Капелло об Аллегри и Конте: «Два лучших тренера Италии. У них нет тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам»

Фабио Капелло назвал преимущество Массимиалиано Аллегри и Антони Конте.

«Милан » примет «Наполи » в воскресенье в матче 5-го тура Серии А.

– Макс против Антонио , два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва. Аллегри выиграл больше всех скудетто среди действующих тренеров Серии А, а Конте сумел завоевать еще и АПЛ. Меня всегда учили, что побеждают лучшие.

– В чем их главное преимущество?

– В том, что у них ясные идеи. И Конте, и Аллегри всегда полностью контролируют свои команды, при этом не придерживаясь жестко фиксированных схем. Оба умеют быть гибкими, адаптироваться к имеющемуся составу, без тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам».

Они великолепны в том, чтобы дать команде организацию и правильно оценивать игроков. Даже когда речь идет о тех футболистах, которых им покупают на трансферном рынке, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России.