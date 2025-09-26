  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло об Аллегри и Конте: «Два лучших тренера Италии. У них нет тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам»
4

Капелло об Аллегри и Конте: «Два лучших тренера Италии. У них нет тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам»

Фабио Капелло назвал преимущество Массимиалиано Аллегри и Антони Конте.

«Милан» примет «Наполи» в воскресенье в матче 5-го тура Серии А. 

– Макс против Антонио, два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва. Аллегри выиграл больше всех скудетто среди действующих тренеров Серии А, а Конте сумел завоевать еще и АПЛ. Меня всегда учили, что побеждают лучшие.

В чем их главное преимущество?

– В том, что у них ясные идеи. И Конте, и Аллегри всегда полностью контролируют свои команды, при этом не придерживаясь жестко фиксированных схем. Оба умеют быть гибкими, адаптироваться к имеющемуся составу, без тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам».

Они великолепны в том, чтобы дать команде организацию и правильно оценивать игроков. Даже когда речь идет о тех футболистах, которых им покупают на трансферном рынке, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70463 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoтактика
logoсерия А Италия
logoМилан
logoФабио Капелло
logoМассимилиано Аллегри
logoНаполи
logoАнтонио Конте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
2914 сентября, 08:27
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
6414 сентября, 08:12
Тудор взял бы Зидана в нынешний «Ювентус»: «Кальчо – это Зизу! Отдать ему мяч было тактикой, превосходящей любую другую»
412 сентября, 18:40
Главные новости
Ребров преодолел 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой и держись за ней». Волновало только то, чтобы не обосраться»
4 минуты назад
Мерсон про «Арсенал»: «Гонка за титул закончится в случае поражения от «Ньюкасла» и победы «Ливерпуля» над «Пэлас». Люди попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры»
1320 минут назад
«Шанхай» Слуцкого победил впервые за 2 месяца: разгромили «Мэйчжоу» 6:1. До этого не выигрывали 4 матча подряд
624 минуты назадВидео
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
9143 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
29 минут назадТелеграм
Турецкая футбольная федерация призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Геноцид осуждают по всему миру, гибнут невинные. Спортивный мир слишком долго оставался в стороне»
3448 минут назад
Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА (ТАСС)
549 минут назад
Бразильский журналист заявил, что Неймар «пристрастился к виски и энергетикам, курит кальян и ложится спать в 4-5 утра». Представители игрока назвали это клеветой и будут судиться
43сегодня, 11:31
«Ливерпуль» интересуется Упамекано и рассматривает его как замену Конате. «Бавария» хочет продлить контракт с защитником (Bild)
18сегодня, 11:15
Романцев, Ярцев, блеск в еврокубках. Разговор с легендой «Спартака» – ностальгия с Александром Ширко
сегодня, 11:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
334 минуты назад
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
959 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
5сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
7сегодня, 10:24
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
14сегодня, 10:10
Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»
6сегодня, 10:05
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
5сегодня, 09:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
3сегодня, 08:55