Капелло об Аллегри и Конте: «Два лучших тренера Италии. У них нет тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам»
«Милан» примет «Наполи» в воскресенье в матче 5-го тура Серии А.
– Макс против Антонио, два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва. Аллегри выиграл больше всех скудетто среди действующих тренеров Серии А, а Конте сумел завоевать еще и АПЛ. Меня всегда учили, что побеждают лучшие.
– В чем их главное преимущество?
– В том, что у них ясные идеи. И Конте, и Аллегри всегда полностью контролируют свои команды, при этом не придерживаясь жестко фиксированных схем. Оба умеют быть гибкими, адаптироваться к имеющемуся составу, без тактических предрассудков, свойственных «футбольным талибам».
Они великолепны в том, чтобы дать команде организацию и правильно оценивать игроков. Даже когда речь идет о тех футболистах, которых им покупают на трансферном рынке, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России.