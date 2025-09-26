«Ливерпуль» интересуется Упамекано и рассматривает его как замену Конате. «Бавария» хочет продлить контракт с защитником (Bild)

Дайо Упамекано может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, «Ливерпуль » проявляет интерес к центральному защитнику, контракт которого с «Баварией» рассчитан до 2026 года.

Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру Дайо Упамекано , чтобы заменить Ибраиму Конате , который может покинуть клуб после истечения договора.

При этом отмечается, что мюнхенцы предпринимают попытки подписать новое соглашение с Упамекано.