«Ливерпуль» интересуется Упамекано и рассматривает его как замену Конате. «Бавария» хочет продлить контракт с защитником (Bild)
Дайо Упамекано может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, «Ливерпуль» проявляет интерес к центральному защитнику, контракт которого с «Баварией» рассчитан до 2026 года.
Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру Дайо Упамекано, чтобы заменить Ибраиму Конате, который может покинуть клуб после истечения договора.
При этом отмечается, что мюнхенцы предпринимают попытки подписать новое соглашение с Упамекано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница Bayern & Germany в X
