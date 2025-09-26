Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
Коул Палмер пропустит ближайшие матчи «Челси».
Полузащитник лондонской команды из-за травмы паха не сыграет в предстоящих матчах до паузы на игры сборной.
«Мы решили немного поберечь Коула, чтобы не усугубить его травму.
Мы решили дать ему отдохнуть две-три недели до перерыва на матчи сборных, чтобы посмотреть, сможет ли он восстановиться на 100%. Не думаю, что ему нужна операция. Нужно просто справиться с болью в паху», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Таким образом, хавбек пропустит матчи против «Брайтона» в АПЛ, «Бенфики» в Лиге чемпионов и «Ливерпуля» в АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
