Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека

Коул Палмер пропустит ближайшие матчи «Челси».

Полузащитник лондонской команды из-за травмы паха не сыграет в предстоящих матчах до паузы на игры сборной.

«Мы решили немного поберечь Коула, чтобы не усугубить его травму.

Мы решили дать ему отдохнуть две-три недели до перерыва на матчи сборных, чтобы посмотреть, сможет ли он восстановиться на 100%. Не думаю, что ему нужна операция. Нужно просто справиться с болью в паху», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .

Таким образом, хавбек пропустит матчи против «Брайтона» в АПЛ, «Бенфики» в Лиге чемпионов и «Ливерпуля» в АПЛ .

