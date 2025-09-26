Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»

Ханс-Дитер Флик поддержал Жоана Гарсию после ошибки в матче с «Овьедо» (3:1).

«Барселона » в игре 6-го тура Ла Лиги после неудачного выхода вратаря из штрафной пропустила почти с центра поля.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, создали достаточно моментов для гола, но не забили. Во втором тайме продолжили в том же духе. Замены пришли в правильный момент. Я рад, что мы взяли три очка. Френки и Левандовски внесли свой вклад в это.

Забивать голы всегда важно. И это непросто сделать в матче против команды, которая обороняется очень хорошо. Стандарты очень важны в таких играх.

Мы хотим, чтобы Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь, и он это показал в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он всегда был на передовой в обороне.

Рафинья в порядке, замена была чисто техническим решением», – сказал главный тренер «Барселоны».