  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
13

Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»

Ханс-Дитер Флик поддержал Жоана Гарсию после ошибки в матче с «Овьедо» (3:1).

«Барселона» в игре 6-го тура Ла Лиги после неудачного выхода вратаря из штрафной пропустила почти с центра поля.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, создали достаточно моментов для гола, но не забили. Во втором тайме продолжили в том же духе. Замены пришли в правильный момент. Я рад, что мы взяли три очка. Френки и Левандовски внесли свой вклад в это.

Забивать голы всегда важно. И это непросто сделать в матче против команды, которая обороняется очень хорошо. Стандарты очень важны в таких играх.

Мы хотим, чтобы Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь, и он это показал в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он всегда был на передовой в обороне.

Рафинья в порядке, замена была чисто техническим решением», – сказал главный тренер «Барселоны».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67980 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoРафинья Диас
logoЖоан Гарсия
logoЛа Лига
logoРеал Овьедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
1558 минут назад
У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
23сегодня, 21:25
«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» – 3:1. Во 2-м тайме забили Гарсия, Левандовски и Араухо
366сегодня, 21:25
Главные новости
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
414 минут назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
35 минут назадТелеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
1558 минут назад
«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» – 3:1. Во 2-м тайме забили Гарсия, Левандовски и Араухо
366сегодня, 21:25
У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
23сегодня, 21:25
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Овьедо», «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»
147сегодня, 21:24
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
25сегодня, 21:22
Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»
10сегодня, 21:15
«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта до 2031 года. Переговоры – на финальной стадии
1сегодня, 21:06
Лига Европы. «Астон Вилла» победила «Болонью», «Зальцбург» уступил «Порту», «Лилль» обыграл «Бранн»
66сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
1 минуту назад
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
433 минуты назад
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
238 минут назад
Мерсон про Шешко: «Футбол «МЮ» не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг – они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»
755 минут назад
«Блэкберну» придется целиком переиграть матч против «Ипсвича», в котором он в большинстве вел 1:0 к 80-й минуте. Встречу прервали из-за ливня
9сегодня, 21:07
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Эмполи», «Торино» одолел «Пизу»
5сегодня, 20:59
«Астон Вилла» Эмери выиграла впервые в сезоне – у «Болоньи» в ЛЕ. Было 3 поражения и 3 ничьих
2сегодня, 20:55
«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
сегодня, 20:55
Кани перенес инсульт и провел две недели в отделении интенсивной терапии. Экс-вингеру «Вильярреала» 44 года
1сегодня, 20:44
Де ла Фуэнте о словах Флика, что Ямаль играл в сборной с болью: «Не помню, что он сказал. Мне все равно»
14сегодня, 20:43