«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 6-го тура.
Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в чемпионате Испании, набрав 18 очков из 18 возможных. На 2-й строчке располагается «Барселона» – она отстает от мадридцев на 2 балла.
Третьим идет «Вильярреал», набравший 13 очков, четвертым – «Эспаньол» (11). «Эльче», «Атлетик» и «Хетафе» занимают 5-е, 6-е и 7-е места соответственно с 10 баллами. Следом идут «Атлетико» и «Бетис» – на их счету по 9 баллов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67982 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
