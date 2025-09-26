«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 6-го тура.

Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в чемпионате Испании , набрав 18 очков из 18 возможных. На 2-й строчке располагается «Барселона » – она отстает от мадридцев на 2 балла.

Третьим идет «Вильярреал », набравший 13 очков, четвертым – «Эспаньол » (11). «Эльче», «Атлетик» и «Хетафе» занимают 5-е, 6-е и 7-е места соответственно с 10 баллами. Следом идут «Атлетико » и «Бетис» – на их счету по 9 баллов.