«Блэкберну» придется целиком переиграть матч против «Ипсвича», в котором он в большинстве вел 1:0 к 80-й минуте. Встречу прервали из-за ливня
«Блэкберну» придется переигрывать целиком матч, в котором он вел в счете.
«Бродяги» встречались с «Ипсвичем» 20 сентября в 6-м туре Чемпионшипа. Гости остались в меньшинстве на 49-й минуте вследствие удаления Джейкоба Гривза, а на 59-й минуте пропустили с пенальти от Тодда Кэнтуэлла.
Игра была остановлена на 80-й минуте из-за ливня и так не возобновилась.
Изучив все доступные варианты и заявления обоих клубов, руководство лиги пришло к выводу, что матч необходимо переиграть целиком. Решение было принято большинством голосов.
«Блэкберн» рассматривает возможность подачи апелляции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
