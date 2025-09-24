В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав
В «Барселоне» рассчитывают, что Ламин Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ».
Вингер каталонской команды пропустил игры с «Валенсией» (6:0), «Ньюкаслом» (2:1) и «Хетафе» (3:0) из-за дискомфорта в области паха.
По информации Marca, 18-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально. Согласно оптимистичным прогнозам, Ямаль сможет принять участие в игре против парижской команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов 1 октября.
Хотя в клубе считают, что Ламин сможет восстановиться уже к матчу против «Реал Сосьедад», который состоится 28 сентября, в стартовый состав игрок включен не будет – даже если попадет в заявку. Тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59173 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости