В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав

В «Барселоне» рассчитывают, что Ламин Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ».

Вингер каталонской команды пропустил игры с «Валенсией» (6:0), «Ньюкаслом» (2:1) и «Хетафе» (3:0) из-за дискомфорта в области паха.

По информации Marca, 18-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально. Согласно оптимистичным прогнозам, Ямаль сможет принять участие в игре против парижской команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов 1 октября.

Хотя в клубе считают, что Ламин сможет восстановиться уже к матчу против «Реал Сосьедад », который состоится 28 сентября, в стартовый состав игрок включен не будет – даже если попадет в заявку. Тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.