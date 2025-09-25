Генсек РФС Митрофанов не поедет на ЧМ-2026: «Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что? Наша сборная лишена законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе»

Генеральный секретарь РФС заявил, что не поедет на ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

– Я не поеду на чемпионат мира. Зачем? Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что?

Наша сборная лишена своего законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе. Мы поедем, чтобы посмотреть на каких-то коллег? Зачем?

– Ради кулуарного общения.

– Кулуарное общение можно осуществить и в рамках другого мероприятия, – сказал Максим Митрофанов .