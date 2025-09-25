Генсек РФС Митрофанов не поедет на ЧМ-2026: «Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что? Наша сборная лишена законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе»
Генеральный секретарь РФС заявил, что не поедет на ЧМ-2026.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
– Я не поеду на чемпионат мира. Зачем? Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что?
Наша сборная лишена своего законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе. Мы поедем, чтобы посмотреть на каких-то коллег? Зачем?
– Ради кулуарного общения.
– Кулуарное общение можно осуществить и в рамках другого мероприятия, – сказал Максим Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
