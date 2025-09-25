  • Спортс
  • 102 фаната «Ромы», включая двух несовершеннолетних, были задержаны перед матчем с «Ниццей» в ЛЕ. 13 человек предстанут перед судом, остальным на полгода запретят въезд в Приморские Альпы (RMC Sport)
1

102 фаната «Ромы», включая двух несовершеннолетних, были задержаны перед матчем с «Ниццей» в ЛЕ. 13 человек предстанут перед судом, остальным на полгода запретят въезд в Приморские Альпы (RMC Sport)

13 человек предстанут перед судом после задержаний ультрас «Ромы» в Ницце.

В среду «Рома» обыграла «Ниццу» (2:1) в гостях в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

Перед матчем во Франции более 100 ультрас «Ромы» были задержаны за участие в несанкционированном групповом мероприятии и ношение оружия. У фанатов «Ромы» были изъяты железные прутья и кастеты, также на месте сбора групп были обнаружены палки, ножи, молотки и средства индивидуальной защиты, включая бронежилеты. Утверждалось, что итальянцы готовились к столкновению с болельщиками «Ниццы», однако благодаря вмешательству сил безопасности какое-либо причинение физического или материального ущерба удалось предотвратить.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на прокуратуру Ниццы, в среду были арестованы 102 человека, включая двоих несовершеннолетних, все они были гражданами Италии. 13 человек немедленно предстанут перед судом по обвинению в участии в групповом сговоре с целью «подготовки умышленного акта насилия в отношении людей или уничтожения или повреждения имущества», а также в ношении запрещенного оружия. Некоторым из задержанных также предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах.

Всем остальным задержанным будет запрещено посещать департамент Приморские Альпы в течение полугода. Нарушение запрета повлечет за собой уголовную ответственность.

100 фанатов «Ромы» задержаны перед ЛЕ. С ножами, молотками и кастетами

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoНицца
logoсерия А Италия
болельщики
logoЛига Европы УЕФА
происшествия
logoРома
