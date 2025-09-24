Более 100 вооруженных ультрас «Ромы» задержали в Ницце перед матчем ЛЕ. У фанатов были ножи, молотки, кастеты, арматура и бронежилеты

  • Спортс
6

Более 100 вооруженных ультрас «Ромы» задержали в Ницце перед матчем Лиги Европы.

Команды сыграют сегодня во Франции в 1-м туре соревнования. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

Во вторник вечером более ста человек были задержаны за участие в несанкционированном групповом мероприятии и ношение оружия. У фанатов «Ромы» были изъяты железные прутья и кастеты. Утверждается, что итальянцы готовились к столкновению с болельщиками «Ниццы», однако благодаря вмешательству сил безопасности какое-либо причинение физического или материального ущерба удалось предотвратить.

Прокурор Ниццы Дамиен Мартинелли заявил, что одна из выявленных групп болельщиков была с закрытыми лицами. На месте сбора были обнаружены палки, ножи и молотки, а также средства индивидуальной защиты, включая бронежилеты.

Французские власти сообщили, что сегодняшний досмотр зрителей на стадионе «Альянц Ривьера» будет проводиться с максимальной бдительностью, а «Ницца» мобилизует многочисленных стюардов для обеспечения порядка внутри стадиона.

Болельщики «Ромы» будут находиться под усиленным наблюдением на протяжении всего пути к стадиону. При наличии билета они будут перевозиться исключительно на автобусах-шаттлах под конвоем национальной полиции и сопровождаться обратно после матча в соответствии с той же процедурой.

Кроме того, будет введен запрет на употребление алкоголя в общественных местах до 5:00 утра четверга и закрытие в 2:00 ночи ночных клубов, которые обычно закрываются после этого времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЛига Европы УЕФА
logoРома
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoНицца
стадионы
Альянц Ривьера
болельщики
алкоголь и спорт
