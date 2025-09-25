Морьентес о 39-летнем Рамосе: «У нападающих конец карьеры ощущается раньше, чем у защитников. Надо быть в хорошей форме, чтобы двигаться в штрафной, но постепенно скорость уходит»

Фернандо Морьентес порассуждал о долголетии в футболе игроков атаки и обороны.

Прошлой ночью «Монтеррей», за который выступает 39-летний Серхио Рамос, проиграл в гостях «Толуке» (2:6) в чемпионате Мексики. Экс-защитник «Реала» и сборной Испании не реализовал 11-метровый удар, пробив паненкой.

«У центральных нападающих конец карьеры ощущается раньше, потому что нужно быть в очень хорошей физической форме, чтобы двигаться в штрафной, выигрывать пространство и забивать голы. Постепенно скорость уходит. Голова становится более зрелой, но тело уже начинает подводить.

В 33–34 года я уже чувствовал себя плохо физически, хотя начал очень рано – в 17 лет уже был профессионалом. Завершить карьеру во Франции, выигрывая титулы, позволило мне уйти счастливым и спокойным.

Случай Серхио особенный, потому что защитники могут немного дольше продлить свою карьеру. В современном футболе некоторые доходят до 38-40 лет, но это непросто», – сказал экс-нападающий «Реала» и «Марселя», завершивший карьеру в 34 года.