«Спартак» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в десятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 28 сентября, в 19:30 на стадионе «Лукойл Арена».

Красно-белые после девяти игр чемпионата расположились на шестой строчке в турнирной таблице, имея 15 очков в активе. Нижегородцы же идут на 15-м месте, набрав шесть очков. «Спартаку» нужна ваша поддержка в матче против «Пари НН»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .