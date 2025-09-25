«Спартак» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!
«Спартак» сыграет с «Пари НН» в десятом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 28 сентября, в 19:30 на стадионе «Лукойл Арена».
Красно-белые после девяти игр чемпионата расположились на шестой строчке в турнирной таблице, имея 15 очков в активе. Нижегородцы же идут на 15-м месте, набрав шесть очков. «Спартаку» нужна ваша поддержка в матче против «Пари НН»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64231 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости