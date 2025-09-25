Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»

Михаил Вилков высказался о пожизненном отстранении от судейства в 2021 году.

– Вас четыре года назад отстранили от судейства с формулировкой про потерю доверия. Не пытались опротестовать решение, чтобы сейчас стать, к примеру, инспектором?

– Нет. Честно, не горю желанием. Уже отвык от перелетов на матчи, не хочется колесить по стране, тем более начинать придется с низших лиг. Много думал об этом, но желания начинать инспекторскую карьеру нет. А подсказать мальчишкам и молодым судьям на местном уровне вполне могу.

– Простили Ашота Хачатурянца, который принял решение отстранить вас?

– Наверное, матч «Локомотив» – «Ростов» – не та игра, которая должна была быть концом моей карьеры. Обиды на кого‑то не держу. У каждого когда‑то наступает конец карьеры. Наверное, я счастливый человек, отсудил 175 игр в Премьер‑лиге, не каждому это дано. Плюс неплохая международная карьера, судил в Лиге Европы, матчи сборных.

Жизнь продолжается, и футбольная жизнь тоже. Когда завершил карьеру, было ощущение, что еще есть силы поработать. А сейчас уже не хочется отматывать пленку назад. Я доволен тем, что сейчас у меня есть: и работа, и футбол в хорошем объеме.

– Чем занимаетесь сейчас?

– Работаю в федерации, в женском футболе. Работы полно, заняться есть чем, – сказал бывший арбитр ФИФА.

